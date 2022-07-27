تونس: إخماد 15 حريقا بالغابات خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة الغابات - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الحرائق اندلعت بولايات جندوبة، موضحة أنها وضعت كل الإمكانيات المتاحة لمقاومة هذه الحرائق وتعزيزات من المركز الوطنى لحماية الغابات من الحرائق برادس والولايات المجاورة، لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها.

وأكدت أن الحرائق تطلّبت مجهودات هامة لتأمين التجمعات السكانية وحمايتها وذلك بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان بوضع معدّات ثقيلة لفتح القواطع الناريّة ووحدات جيش الطيران بالتدخّلات الجويّة لإطفاء هذه الحرائق، لافتة إلى أنه تمّت السيطرة على 12 حريقًا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة وتمت عملية التبريد وأنها حاليا تحت المراقبة المستمرة.

ودعت الإدارة العامّة للغابات بتونس ساكنى المناطق المجاورة للغابات إلى أخذ الحذر والاحتياط خوفا من انتشار النيران، والإبلاغ على أى تحركات أو أحداث مشبوهة داخل الغابات.