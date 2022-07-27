روسيا: محاولة أمريكا لفرض عقوبات على منتجات الطاقة للصين ستؤدى لنتائج عكسية

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى، اليوم الأربعاء، إن محاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات على شحنات منتجات الطاقة الروسية إلى الصين ستؤدى لنتائج عكسية على الأمريكيين.





وقال "سلوتسكى" بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه "حل بعيد النظر للغاية وإذا تم تنفيذه من شأنه أن يأتى بنتائج عكسية على المواطنين الأمريكيين أنفسهم".

وأضاف المسؤول الروسى أنه يمكن بعد ذلك تسمية ارتفاع أسعار منتجات الطاقة باسم روبيو، مشيرا إلى السناتور ماركو روبيو أحد مؤلفى مشروع القانون الأمريكى، وأكد أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بقيادة السيناتور الأمريكى ماركو روبيو فى وقت سابق، فرض عقوبات على الشركات المتورطة فى بيع النفط الروسى ومنتجات الطاقة الأخرى إلى الصين.

وينص مشروع القانون على غرامات تفرض على أى منظمة تؤمن أو تسجل الناقلات التى تنقل النفط أو الغاز الطبيعى المسال من روسيا إلى الصين.

وفى شأن آخر، منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، وسام "ألكسندر نيفسكى" لمساهمته الكبيرة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.

وحصل قديروف على الوسام، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، نظرا لما قدمه من مساهمات فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية الشيشان.

بدوره، أعرب قديروف عن امتنانه للثقة والاهتمام المستمر بتنمية المنطقة، مشيرا إلى أن الإسهام فى تنمية الشيشان إنما أتى بفضل العمل التنسيقى وتفاعل المسؤولين فى الجمهورية مع السلطات الفيدرالية والحكومة، وتلك هى جائزتنا المشتركة.

ويعد وسام "ألكسندر نيفسكى" الجائزة الوحيدة التى ظلت موجودة مع بعض التغييرات فى أنظمة منح الجوائز بالإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتى، وفى روسيا.