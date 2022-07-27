هيئة الانتخابات التونسية: عملية جمع نتائج الاستفتاء تمت طبقا للقوانين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان توضيحى اليوم الأربعاء، أنها أعلنت النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء بالمركز الإعلامى بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد للغرض والذى تلاه مباشرة عرض مفصل لمخرجات تجميع النتائج لكل الإدارات الفرعية.. مشيرة إلى أن هذا العرض وجه لعموم الصحفيين ولجميع الأطراف.

وأضافت أنه طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته، ويهم الهيئة التأكيد على أن النتائج التى أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أى أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التى تم عرضها بالمركز الإعلامى مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن النتائج المصرح بها هى نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التى لها وحدها حق البت فى صحتها.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بو عسكر، قد أعلن مساء أمس، أن إجمالى من صوتوا بـ "نعم" على مشروع الدستور الجديد بلغ 2 مليون و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6% ..مشيرا إلى أن السجل الانتخابى ضم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا تونسيًا.

وأضاف أن إجمالى عدد من صوتوا بـ "لا" بلغ 148 ألفًا و723 ناخبًا بنسبة 5.4%.. وأكد أن العدد الإجمالى لأوراق التصويت الملغاة بلغ 56 ألفًا و479 ورقة، فيما بلغ العدد الإجمالى لأوراق التصويت البيضاء 17 ألفًا و8 ورقات.