الكرملين: «غازبروم» تزود أوروبا بالغاز حسب إمكاناتها الفنية

وقال "بيسكوف" فى تصريحات له: "إنه من غير الصواب ربط حجم الغاز الطبيعى الذى يتم ضخه عبر خط الأنابيب "السيل الشمالى-1" بمسألة رفع العقوبات الأوروبية"، مشددا على أن القيود المفروضة تحد من إمدادات الوقود الأزرق الروسى إلى أوروبا.
وحول عزم موسكو الإبقاء على إمدادات الغاز عند أدنى مستوى فى ظل العقوبات، قال بيسكوف: "هذا رابط خاطئ تماما، غازبروم تزود أوروبا بأكبر قدر ممكن من الغاز".
وأضاف أن القدرات الفنية لشركة "غازبروم" لتصدير الغاز إلى أوروبا تضاءلت بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبى المناهضة لروسيا، مؤكدا أن شركة "غازبروم" الروسية تظل موردا موثوقا به، ولكن يتعذر عليها ضمان أحجام الضخ المطلوبة فى حال تعذر صيانة المعدات الأجنبية بسبب العقوبات.
وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالى-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)، ما يؤدى إلى انخفاض حجم الإمدادات إلى أوروبا.
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