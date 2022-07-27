العراق يؤكد سعيه لتطوير العلاقات العسكرية والأمنية مع إيطاليا

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال استقبال الأعراجى اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الإيطالى، الأدميرال جوزيبيه كافو درايونه، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، والتعاون المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات.
وقال "الأعرجى" خلال اللقاء، إن العراق تعرض لهجمة إرهابية كبيرة من تنظيم داعش، وقدم تضحيات كبيرة، لافتا إلى أن الشعب العراقى بكل أطيافه وأديانه اشترك بهذه الملحمة للدفاع عن العراق، فكانت مثالا لتوحد الشعب كله.
بدوره، قال رئيس اركان الجيش الإيطالى، إن العراقيين حاربوا داعش نيابة عن العالم، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج أيضا الى خبرة العراق فى مجال مكافحة الإرهاب، للاستفادة من هذه التجربة.
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