رئيس الوزراء العراقى يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الكاظمى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأخير "ترأس اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية فى محافظة الأنبار، لبحث الواقع الأمنى ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظة، مشيدا بجهود القوات الأمنية التى ساهمت فى تعزيز أمن واستقرار المواطنين، لا سيما أن المحافظة قد عانت كثيرا بسبب الحرب ضد الإرهاب، لذا فإن إعمارها هو أقوى رد على فلول الإرهاب.

وأكد "الكاظمى" "دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، وهى على استعداد لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية فى المحافظة بما يحسن أداءها، ويطوّر من قدراتها الأمنية، موجها جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدى للتجاوزات والتعامل مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة، مشددا على منع استغلال الانتماء العشائرى والسياسى، وأن يكون الانتماء للعراق فقط.