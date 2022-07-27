جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الكاظمى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأخير "ترأس اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية فى محافظة الأنبار، لبحث الواقع الأمنى ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظة، مشيدا بجهود القوات الأمنية التى ساهمت فى تعزيز أمن واستقرار المواطنين، لا سيما أن المحافظة قد عانت كثيرا بسبب الحرب ضد الإرهاب، لذا فإن إعمارها هو أقوى رد على فلول الإرهاب.
وأكد "الكاظمى" "دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، وهى على استعداد لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية فى المحافظة بما يحسن أداءها، ويطوّر من قدراتها الأمنية، موجها جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدى للتجاوزات والتعامل مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة، مشددا على منع استغلال الانتماء العشائرى والسياسى، وأن يكون الانتماء للعراق فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء العراقى يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية فى مكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.