مصدر حكومي : لا توجّه إلى إعادة فرض إلزامية الكمامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج : – قال مصدر حكومي إنه لا توجّه في الفترة الحالية إلى إعادة فرض إلزامية الكمامة.

وأكد المصدر، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن إلزامية الكمامة في الأماكن المغلقة أو حتى المفتوحة غير وارد، ولا يوجد تفكير في اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

وبين أن ارتداء الكمامة حاليا “اختياري” وقد يساعد على تخفيض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وينصح بارتدائها من قبل الكبار في السن، والمصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى المتواجدين في أماكن الاختطار العالي وخاصة المغلقة ، وفق هلا اخبار .

ولفت إلى أن الموجة الخامسة الحالية التي يشهدها الأردن من فيروس كورونا دخلت في أسبوعها السادس وسنصل إلى ذروتها خلال الأسابيع القليلة القادمة، مستشهدا بأن الموجات السابقة تأخذ من 6 إلى 8 أسابيع في الصعود لتعود إلى الهبوط خلال 6 إلى 8 أسابيع أيضا.

ودعا إلى زيادة في الإقبال على تلقي المطاعيم، وأخذ علاجات كورونا المتوفرة مجانا لدى وزارة الصحة، مؤكدا جاهزية الكوادر الصحية والمستشفيات لاستيعاب أعداد كبيرة من الإصابات.