الفلبين تحذر من انهيارات أرضية بعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المعهد الفلبينى، ريناتو سوليدوم - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" اليوم الأربعاء - "رأيت صورًا، وقد يكون هناك العديد من الانهيارات الأرضية، قد تكون بعض الطرق غير سالكة وقد يكون هناك مناطق معزولة ويجب علينا النظر فى كيفية الوصول إليها".
وأضاف أن الأشخاص أيضًا قد يرصدون شقوقًا على الأرض بعد الزلزال، لافتًا إلى أن ما حدث هو مزيج من الهزات الأرضية التى عندما تهطل الأمطار وتهب عاصفة، ومن المرجح أن تحدث انهيارات أرضية لأن الأرض ضعيفة.
كما أشار إلى أنه تم تسجيل انهيارات أرضية فى بلدات مانابو وبوكلوك بمقاطعة "أبرا" شمالى البلاد، مشددًا على أنه يجب على المهندسين المحليين تفقد المناطق المتضررة قريبًا.
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