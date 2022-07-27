انكماش اقتصادى و تباطؤ النمو.. الركود يلوح فى منطقة اليورو

هذا ما أكده بنك "جولدمان ساكس"، إذ قال إن "نهاية انتعاش الخدمات الذى أعقب وباء كورونا، وضعف الزخم العالمى، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية فى إيطاليا وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ستتسبب فى حدوث ركود بمنطقة اليورو خلال النصف الثانى من العام الجارى".
ويرى "جولدمان ساكس" أنه من المحتمل فى الوقت الحالى أن تكون اقتصادات منطقة اليورو قد دخلت بالفعل فى مرحلة الركود، وأن ذلك سيستمر لنهاية العام، متوقعا انكماشا بنسبة 0.1 % فى الربع الثاني، و0.2% فى الربع الأخير.
وقال الاقتصاديون فى البنك إنه "بالنظر إلى البلدان، نجد ألمانيا وإيطاليا فى حالة ركود واضح بالنصف الثانى"، متوقعين أن تزيد مخاطر الركود وحدته أذا حدث اضطراب أكبر فى تدفقات الغاز لأوروبا أو ركود الاقتصاد الأمريكى، مما يترك البنك المركزى الأوروبى على مسار رفع تدريجى لأسعار الفائدة.
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