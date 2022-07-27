نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جواز السفر السوري وخطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جواز السفر السوري، هو الأكثر بحثًا من جانب المواطنين السوريين، ممن يرغبون في حجز موعد جواز سفر، عن طريق وزارة الداخلية السورية حجز موعد، والحصول على جواز السفر السوري المستعجل، أو جواز السفر السوري الجديد، عقب الاستعلام عن طريقة تسجيل جواز السفر، وكيفية تجديد جواز السفر السوري إلكترونياً، بعد حجز موعد لتجديد جواز السفر، ومعرفة تكلفة جواز السفر السوري المستعجل داخل سوريا، وكل ذلك يتم بسهولة وبطريقة إلكترونية سريعة، عبر الموقع الرسمي أو المنصة الإلكترونية الرسمية، التي تتيح للمستفيدين إمكانية استخراج جواز السفر إلكترونيا، من خلال هيئة الهجرة والجوازات السورية، والتي تقدم خدماتها مباشرة لكافة المستفيدين، عقب إعلان وزارة الداخلية السورية، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة، لحجز جواز السفر السوري، من خلال رابط تسجيل جواز السفر السوري.

جواز السفر السوري الجديد

كان السوريون منذ ما يقرب من عامين، يعانون كثيرًا بشأن استخراج جواز السفر السوري، مع تكرار الوعود من النظام السوري، لحل أزمة الجوازات السورية، إلا أنها ظلت مشكلة كبيرة تؤرق العديد من السوريين، إلى أن أطلقت وزارة الداخلية السورية، خدمة إصدار جواز السفر السوري إلكترونيًا، وسداد قيمة استخراجه إلكترونيًا أيضًا، وحجز موعد إلكتروني لاستلام الجواز، وكل ذلك من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني.

وتلك الخطوات ليست مهمة فقط لاستخراج جواز السوري، وإنما يلجأ الكثيرون في العديد من الدول العربية أيضًا للحجز الإلكتروني مثل؛ تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في السعودية، كما يمكن القيام باستخراج تصريح استثناء سفر للمعلمين، في حالة استيفائهم شروط طلب تصريح استثناء سفر، على أن تتم الخدمة بشكل إلكتروني أيضًا.

رابط منصة حجز جواز السفر السوري

إذا أردت حجز جواز السفر السوري، يجب عليك تتبع الخطوات التالية:

أدخل أولا على منصة الحجز الإلكترونية الخاصة بالحجز والتجديد. وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “منظومة حجز دور جواز السفر السوري”. وبعدها اكتب رمز التحقق المرئي. وعقب ذلك أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة. وبعدها اختر الخدمة التي ترغب بها وهي استخراج جواز سفر جديد. وبعد ذلك قم بتحديد تاريخ السفر وموعده لإتمام الحجز. وأخيرًا سوف يظهر لك إتمام تسجيل حجز السفر والموعد.

مستندات استخراج جواز سفر سوري

يجب أن يلتزم المواطن بوجود وثيقة التجنيد للذكور.

بالإضافة إلى وثيقة الموافقة الوظيفية.

إلى جانب إقرار موافقة ولي الأمر.

كما يشترط وجود وثيقة إثبات الهوية السورية.

مع وجود طلب استخراج جواز السفر.

إلى جانب وجود صورة شخصية لمقدم طلب استخراج الجواز.

ويشترط سداد قيمة استخراج جواز السفر.

ماهي خطوات تجديد جواز السفر؟

إذا أردت تجديد جواز السفر السوري الخاص بك، يجب عليك اتباع الطريقة التالية: