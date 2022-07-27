لافروف: واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على جميع الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - فى كلمته أمام مندوبى الاتحاد الإفريقى، أن الغرب يٌخير روسيا بين اتباع أحادية القطب والرضوخ له، أو مواجهة العقوبات والتهديد، مؤكدا أن واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على الدول وتطبيق السياسة الخاصة بها فى كل العالم.
وأعرب عن ثقته بأن أغلبية الدول لا تقبل هذا النهج الاستعمارى وتود العيش باستقلال، لافتا إلى أن الكثير من الدول تلاحظ تقلبات الدولار وتريد المصداقية باستعمال العملات الوطنية.
وأشار إلى أن الصين تعتبر هدفا للأمريكيين لأنها القوة الاقتصادية الأولى وواشنطن ترفض التنافس، مؤكدا أن موسكو لا ترغب فى أن يكون لها أعداء، والناتو اعتبر روسيا والصين عدوتين فى اجتماع مدريد.
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