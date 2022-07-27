الملك عبدالله: يجب أن يكون الفلسطينيون جزءا من مشاريع الاقتصاد الإقليمية

جدة - نرمين السيد - ودعا الملك عبدالله، خلال اللقاء، إلى إيجاد أفق سياسى لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية.
كما أكد على ضرورة أن يكون الفلسطينيون جزءا من المشاريع الاقتصادية الإقليمية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وأشار العاهل الأردنى، إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة فى الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس.
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