روسيا: أوكرانيا لم تحترم اتفاقية مينسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات له أمام مندوبى الاتحاد الإفريقى، أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن روسيا حاولت مرارًا تنبيه الولايات المتحدة والأوروبيين إلى تجاوزاتهم فى التعامل مع أوكرانيا.

كما أكد أن العملية العسكرية هدفها التأكد من عدم وجود تهديدات لروسيا على الأراضى الأوكرانية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.