الجيش الأمريكى يضع خططا لتأمين زيارة بيلوسى إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن "البنتاجون سينشر تعزيزات عسكرية بالمحيط الهادئ استعدادا لزيارة بيلوسى لتايوان".

يشار إلى أن السلطات الصينية، كانت قد جددت اليوم الأربعاء، تحذيراتها للمسؤولين الأمريكيين بشأن زيارة بيلوسى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "ستتحملون العواقب إذا قامت بيلوسى بزيارة تايوان"، فى إشارة إلى أمريكا.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.