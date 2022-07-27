ألمانيا: نتوقع نقص فى الكهرباء العام المقبل.. وسنلجأ للطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من اليوم الأربعاء، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.