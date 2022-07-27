عاجل- أوكرانيا تعلن استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها

جدة - نرمين السيد - قالت البحرية الأوكرانية فى بيان، إن "المرافئ المحددة لتصدير الحبوب استأنفت عملها"، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
ويوم الجمعة الماضى، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فى موانئها على البحر الأسود، التى قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.
ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.
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