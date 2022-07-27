الكرملين: غازبروم تسعى لتزويد أوروبا بأكبر قدر ممكن من الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين فى بيان، إن "تراجع القدرات الفنية ناجم فقط عن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا"، وذلك وفقا لما نقلته قناة "فرانس برس" الفرنسية.
جدير بالذكر أن الإمدادات القادمة عبر خط السيل الشمالى 1 كانت قد توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التى استمرت 10 أيام منذ 11 يوليو الحالى، بينما تم استئناف تشغيل أنبوب غاز (نورد ستريم-1) الذى يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال الصيانة.
وشهدت أوروبا انخفاضًا فى إمدادات الغاز الروسى، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى فرض عقوبات غربية كاسحة على موسكو.
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