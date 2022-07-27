العالم اليوم - "خبر صادم" لعشاق "التشيز برغر" من ماكدونالدز في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر "خبر صادم" لعشاق "التشيز برغر" من ماكدونالدز في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:21 مساءً - لأول مرة منذ 14 عاما، سترفع شركة ماكدونالدز سعر شطيرة البرغر بالجبن، أو "التشيز برغر"، بنسبة 20 بالمئة في بريطانيا، من أجل مواجهة ارتفاع تضخم التكاليف.

وسيرتفع سعر الشطيرة التي تحظى بشعبية كبيرة من 99 بنسا إلى 1.19 جنيه إسترليني. وقال رئيس سلسلة مطاعم البرغر في المملكة المتحدة للعملاء أمس الثلاثاء إن ماكدونالدز ستزيد أيضا الأسعار بمقدار 10-20 بنسا لمنتجات أخرى تأثرت بارتفاع التكاليف.

وقال أليستير ماكرو الرئيس التنفيذي لماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا "إننا نعيش أوقاتا صعبة بشكل لا يصدق".

وأضاف "مثلكم تماما، فإن شركتنا وأصحاب الامتياز الذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا وموردونا يشعرون جميعا بتأثير ارتفاع التضخم".

وتأتي الزيادة، التي ستأخذ شطيرة البرغر بالجبن فوق نقطة السعر المهمة نفسيا البالغة جنيها إسترلينيا واحدا، في وقت يحوم فيه تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا عند أعلى مستوياته منذ 40 عاما ومن المتوقع أن يصل إلى 11 بالمئة في أكتوبر.

وقال ماكرو إن الزيادات تأجلت لأطول فترة ممكنة وإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على أسعار في متناول الجميع.

كانت سلسلة ماكدونالدز، التي تتخذ من شيكاغو مقرا رئيسيا لها وتدير أكثر من 36 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة، قد رفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة ستة بالمئة العام الماضي، تماشيا مع الزيادات لدى الشركات الأخرى التي تركز على المستهلكين والتي تواجه ارتفاع التضخم وسط طلب قوي بعد انحسار تأثير الجائحة فضلا عن اضطراب سلاسل التوريد.

وبمساعدة جزئية من ارتفاع الأسعار، أعلنت ماكدونالدز كورب أمس الثلاثاء عن أرباح أفضل من المتوقع حتى مع ارتفاع النفقات. وقالت إنها تدرس إضافة المزيد من العناصر لقائمة الأسعار المخفضة لأن التضخم المرتفع يجبر بعض المستهلكين، خاصة في أوروبا، على شراء عدد أقل من الوجبات الكبيرة التي تتألف من عدة عناصر وتعرف باسم الكومبو.