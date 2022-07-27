العالم اليوم - وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان التعاون المشترك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:15 مساءً - تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وذلك وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام). وأشار الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

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