العالم اليوم - أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب من موانئها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:15 مساءً - أعلنت أوكرانيا، يوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها، بعد توقفها جرّاء العملية العسكرية الروسية.

وقالت البحرية الأوكرانية، إن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها".

وأضافت البحرية الأوكرانية على تطبيق "تلغرام": "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل"، وفقما نقلت "فرانس برس".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، افتتاح مركز تنسيق العمليات الخاصة بتصدير الحبوب الأوكرانية بإشراف الأمم المتحدة.

ووقعت روسيا وأوكرانيا، الأسبوع الماضي، اتفاقا تم التوصل إليه بالتعاون مع تركيا والأمم المتحدة، لتصدير الحبوب والأسمدة العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وسيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية حيث يتعين على السفن الإبحار بعيدا عن الألغام.

وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثا عن أسلحة، علما أن جميع السفن تمر عبر المياه التركية.

وكاد الاتفاق أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح يوم السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول.

لكن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدما في الاتفاق، وهو أول نجاح دبلوماسي كبير يتحقق منذ بدء الصراع، الذي دخل شهره السادس.

وسيُعين جميع الأطراف ممثلين عنها في مركز التنسيق المشترك لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وفقما ذكرت "رويترز".

وشكلت أوكرانيا وروسيا نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل العملية العسكرية الروسية في جارتها في 24 فبراير الماضي.