القتل العمد لقاتل شقيقته الحامل في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج - قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى توجيه تهمة القتل العمد لشخص قتل شقيقته في البلقاء . وبحسب المصدر : فانه تم توقيف القاتل 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز الاصلاح والتأهيل . وفي التفاصيل : فان المتهم قام باطلاق النار على شقيقته الحامل مما ادى الى وفاتها .

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