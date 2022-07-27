نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسمياً” موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 الرسمي المُعلن من وزير التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث صرح سيادته من خلال بيان رسمي له عبر صفحته الرسمية أنه من المرتقب أن يتم اعلان النتيجة رسميا خلال أيام قليلة من الآن، حيث ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022 المقبل، علماً بأنه سيبدأ أغسطس 2022 من الإثنين المقبل، لذلك يعيش آلاف من الطلبة وأولياء الأمور الآن حالة من القلق والتوتر حتى ظهور النتيجة، التي تعد من أهم المراحل التعليمية في مسيرة الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد التعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، الذي من المتوقع أن يكون في نهاية الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الذي حددته الوزارة لإعلان النتيجة الثانوية العامة، وسوف تعلن عليه أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022 فور إعلانها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اولاً الدخول مباشرة إلى بوابة وزارة التربية والتعليم .

. ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ومن ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة وسوف تظهر كافة التفاصيل والمجموع الكلي وكذلك النسبة المئوية.

تفاصيل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

تم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، إن العمل بالوزارة مستمر بشكل يومي حتى يتم إعلان النتيجة في الموعد المحدد لها، كما أشار شوقي، في تصريحاته أنه لم يحدث أي تسريب في امتحانات الثانوية العامة، وما يتم الترويج له هو تداول لأسئلة الامتحانات في السنوات السابقة، وأكد أن هناك ما يزيد عن 80 طالبا تم ضبطهم ومعاقبتهم بالفعل وفقا للقانون الجديد، وعن موعد ظهور النتيجة، أوضح أنه لا يوجد موعد مؤكدولكن كلها توقعات ، حيث إن تصحيح اوراق الامتحانات لايزال جاريا، ولكن تشير التقديرات تشير إلى ظهورها سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ونسب النجاح بالثانوية هذا العام ستكون شبيهة مع نسب العام الماضي.

القيليل من الوقت الذي يفصلنا عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022، ولهذا يتسائل الآلاف من الطلاب في مختلف انحاء الجمهورية واولياء امورهم عن تفاصيل ظهور النتيجة وعن تفاصيل الاطلاع عنها، هذا وكما ذكرنا لكم ان النتائج ستظهر قريباً في بداية شهر اغسطس على موقع الوزارة الرسمي الخاص بالنتائج.