نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” natiga.azhar.eg نتيجه الثانويه الازهريه 2022 اليوم السابع الدور الاول برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الثانويه الازهريه 2022 اليوم السابع سوف نتعرف عليها عبر مقالتنا هذه على موقع ثقفني، حيث يعقد الازهر الشريف مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا لإعلان نتائج شهادة الأزهر 2022 2 حيث سيصادق عليها الدكتور محمد الضويني نائب وكيل الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث ستُتاح النتيجة الساعة الثانية ظهر يوم الخميس 28-7-2022.

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 اليوم السابع

سوف يُذاع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الازهر الشريف وأسماء المتفوقين من شهادات ثانوية الأزهر في قسم العلمي والأدبي وكذلك القطاع الإسلامي.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022

تصدرت عملية البحث عن نتيجة ثانوية الازهر من خلال رقم المقعد مقاييس بحث Google، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبًا، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح الأسبوع الماضي، زادت عمليات بحث الطلاب عن نتائج ثانوية الأزهر وبدأت عملية المراجعة تمهيدا لنشر أسماء أوائل طلاب ثانوية الأزهر، تلاها نشر نتيجة الازهر اليوم السابع.

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ومن المنتظر أن يعلن الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية هذا الأسبوع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بعد أن أنهى مركز التصحيح تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد في ثانوية الأزهر يوم الأربعاء، وبدأت المراجعة والإشراف النهائي للتحضير لإعلان درجات ثانوية الأزهر.

كما تم التواصل الهاتفي معهم من قبل الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مبروك لهم في وقت سابق، وبعد ذلك ستوفر نتيجة ثانوية الأزهر اليوم السابع برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على أن تتوافر الخميس ظهراً كما أكدنا في السطور الأولى من المقال.

جدير بالذكر أن عملية التصحيح لامتحان ثانوية الأزهر بدأت في وقت سابق أثناء انعقاد الاختبارات، حيث خاض طلاب ثانوية الأزهر للاختبار بنظام التقييم الجديد باستخدام ال Bucklet.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

يمكن للطلاب التحقق من نتائج شهادة الأزهر الثانية عن طريق رقم المقعد من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لينك مباشر

الضغط على أيقونة نتائج الشهادة الثانوية الازهرية برقم الجلوس.

اختيار نتائج الامتحانات.

إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

تحديد الشعبة سواء علمية أو أدبية

انقر فوق الاستفسار / الاستعلام للحصول على تفاصيل نتيجه الثانويه الازهريه 2022 من خلال بوابة AZHAR الإلكترونية.

أكمل طلاب ثانوية الأزهر شهرًا كاملاً من الامتحانات التي تبدأ يوم الأحد 5 يونيو في قسم الآداب وتنتهي يوم الثلاثاء 5 يوليو، فيما يتقدم طلاب قسم العلوم للامتحان من يوم السبت 7 يونيو إلى 7 يوليو في انتظار نتائج الأزهر الشريف يوم الخميس ثانوية الأزهر.