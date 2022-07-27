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عمر شويل - جدة خطة البعثات الخارجية الكويت 2023 .. أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت عن خطة البعثات الخارجية لعام 2023 – 2022 وبها أسماء جميع المقبولين في البعثات الخارجية من الكويت إلى دول العالم لهذا العام للعديد من الدول من أجل الدراسة بالخارج ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم في دولة الكويت عن خطة البعثات الخارجية بشكل دوري سنويًا فهي تتضمن وفق الـ pdf الخاص بالوزارة الخطة التي تم الإعلان عنها للعام الجامعي 2022-2023 وكذلك أسماء المقبولين في البعثات الخارجية لهذا العام .

خطة البعثات الخارجية الكويت 2023

وقد قالت وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أنها وفرت تلك البعثات الخارجية للطلاب والطالبات من أجل التطور العلمي.

والاستفادة من الكوادر الشبابية والعلمية والأدبية في كافة المجالات ودراسة المناهج والكتب الدراسية .

والمناهج التعليمية في الدول المختلفة وقد وفرت تلك الخطة الخاصة بالبعثات الخارجية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبالنسبة لأسماء الطلاب والطالبات المقبولين في البعثات الخارجية من دولة الكويت للعام الدراسي 2022 – 2023.

فقد أعلنت التعليم العالي أسمائهم وأن عددهم هو 3456 طالب وطالبة ولمعرفتهم ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي.

طريقة استكمال بيانات المقبولين في البعثات الخارجية بالكويت

وإذا كنت تتساءل عن طريقة استكمال البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين والطالبات في البعثات الخارجية لدولة الكويت.

فتسمح لهم التعليم العالي استكمال بياناتهم وأوراقهم الشخصية الخاصة عن طريق هذه الخطوات :-

كل ما عليك فعله هو فتح موقع وزارة التعليم العالي وبعدها اختيار كلمة خطة البعثات . وبعدها الضغط على استكمال البيانات وكذلك المستندات الخاصة بالطلبة المقبولين وتكتب بعدها كلمة المرور والرقم المدني الخاص بك. واضغط دخول بعدها واستكمل بياناتك واضغط حفظ بعد أن تنتهي من كل الخانات الموجودة أمامك.

شروط المتقدمين للبعثات الخارجية بدولة الكويت

شروط التسجيل في البعثات الخارجية لدولة الكويت اشترطت وزارة التعليم العالي:-