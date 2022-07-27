الآن نتائج الكويت الدور الثاني 2022 على موقع المربع الإلكتروني apps1.moe.edu.kw بالرقم المدني

أصبحت نتائج الكويت الدور الثاني 2022 بالرقم المدني هي الجملة التي اشتعلت بها كافة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أعلنت العديد من المصادر المقربة من وزارة التربية بالكويت أن النتائج الآن على وشك الظهور، وعليه فقد تم تفعيل رابط الحصول على نتائج الجولة الثانية من الكويت 2022 لطلبة الثانوية العامة في مختلف الصفوف بداية من الصف العاشر والحادي عشر والصف الثاني عشر، وجاء ذلك بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الجولة الثانية من امتحانات طلاب المرحلة الثانوية في يوم الأحد الماضي من شهر يوليو2022، وفي التقرير التالي نوافيكم بأهم التفاصيل وخطوات الحصول غلى النتيجة.

نتائج الكويت الدور الثاني 2022

اختتم الطلاب مؤخراً من تأدية امتحانات الجولة الثانية من امتحانات المرحلة الثانوية منذ أيام قليلة، وجميعهم الآن ينتظرون موعد ظهور نتائج الكويت الدور الثاني 2022، حيث اجتاز الطلاب في الصفوف العاشر والحادي والثاني عشر الاختبارات في جو هادئ ومستقر، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق الامتحانات بالتعاون مع مختلف الإدارات والمدارس في الكويت، لذلك يوفر موقع الوزارة رابطخاص لإعلان النتائج إلى الجولة الثانية من اختبار الكويت لجميع الطلاب في غضون الساعات القليلة المقبلة، وأكدت الوزارةأن الامتحانات التي بدأت منذ يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 ، واستمرت الامتحانات نحو أسبوع ، في ظل تهيئة ظروف مناسبة للغاية.

رابط وخطوات الاستفسار عن نتائج الكويت الدور الثاني 2022 بالرقم المدني

سيتم نشر رابط الاستفسار عن نتائج الكويت الدور الثاني 2022، بمجرد الانتهاء من اعتماد النتائج، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى في الاستفسار هي الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية .

. أما الخطوة الثانية فتتضمن كتابة بيان الطالب ومراجعة رقم المدني الخاص به

ثالثًا ، يجب التأكد من صحة المعلومات التي تم ادخالها.

بعد ذلك يجب النقر على زر “عرض النتائج”.

سوف تظهر النتائج بالتفاصيل في غضون دقائق.

فور اعتماد وظهور نتائج الطلاب في الكويت رسمياً سيتمكن الطلاب واولياء الامور من الاستعلام الكترونياً بكل سهولة عن النتائج عن طريق موقع الوزارة الرسمي الخاص بالنتائج “موقع المربع الالكتروني”، حيث انة من خلال هذا الموقع يمكن استخراج كشف بدرجات الطلاب عن طريق الرقم المدني الخاص ب الطالب المراد التعرف على النتيجة الخاصة بة.