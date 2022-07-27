[تطبيق Sahl] رابط نتائج الدور الثاني الكويت 2022 الثاني عشر بالساعة moe.edu.kw المربع الإلكتروني تظلمات

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رابط نتائج الدور الثاني الكويت بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الانتهاء من اختبارات الدور الثاني في جميع المدارس، وذلك للقسم العليم والديني والأدبي بنجاح كبير، وقد باشرت لجان التصحيح تسلم أوراق الطلاب طوال فترة الاختبارات، وقد قامت وزارة التعليم اليوم بالإعلان عن موعد نزول نتائج الطلاب بالدور الثاني للصف الثاني عشر بالساعة عبر رابط نتائج الطلاب بالمربع الإلكتروني وموقع نتائج الكويت.
[تطبيق Sahl] رابط نتائج الدور الثاني الكويت 2022 الثاني عشر بالساعة moe.edu.kw المربع الإلكتروني تظلماتاختتمت جميع لجان اختبارات الدور الثاني أعمالها مساء الثلاثاء 26 يوليو 2022، وذلك لاختبارات الطلاب من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، ويتم توفير نتائج الصفوف من الصف العاشر وحتى الحادي عشر، وهي سنوات نقل في التعليم الأساسي، عبر رابط الموقع الإلكتروني لنتائج الطلاب، بينما يتم توفير نتائج الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل الإلكتروني.
موعد نزول نتائج الدور الثاني (العاشر – الثاني عشر)
أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح اختبارات اليوم الأخير لطلاب المرحلة الثانوية، وأعلنت اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دولة الكويت موعد نزول نتائج الطلاب، ويتم إعلانها على النحو التالي:
- نتائج الطلاب في الصف العاشر والحادي عشر عبر رابط نتائج الكويت بالمربع الإلكتروني للنتائج بالرقم المدني.
- بينما يتم إعلان نتائج الثاني عشر عبر تطبيق سهل على الهاتف النقال بالرقم المدني.
|نتائج الدور الثاني بالكويت
|تقديم تظلمات
|يتوقع نزول نتائج جميع الطلاب مساء اليوم في تمام الساعة الثانية مساء
|يتم تفعيل رابط تقديم التظلمات بعد إعلان النتائج مباشرة.
مسار اختبارات الدور الثاني والانتهاء من التصحيح
- اختتم الطلاب من الصف العاشر وحتى الثاني عشر الاختبارات مساء الثلاثاء 26 يوليو 2022.
- أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤشر النتائج الأولية مشيرة لارتفاع نسب النجاح بين الطلاب.
- يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من رصد النتائج الأفقية والراسية للطلاب.
- تقوم الوزارة باستقبال التظلمات أونلاين.
- يتم توفير النتائج عبر رابط نتائج الطلاب وتطبيق سهل الإلكتروني.
كيفية الدخول على رابط نتائج الدور الثاني الكويت 2022 التظلمات وتنزيل تطبيق سهل
كيفية الدخول لنظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني pic.twitter.com/MiX6Hkl9CT
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT)
كيفية الدخول لنظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني pic.twitter.com/MiX6Hkl9CT— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 28, 2022
- يقوم الطالب بمتابعة نزول النتيجة بالساعة عبر منصة تويتر الإلكترونية الرسمية.
- يتم التوجه إلى رابط تنزيل جوجل بلاي: https://play.google.com/store/apps/details?id=gtpay.gtronicspay.com&hl=ar&gl=US
- يقوم الطالب بالبحث على تطبيق سهل.
- يتم تنزيل تطبيق سهل على الهاتف النقال.
- يقوم باستخدامه والدخول على نتائج الوزارة بالرقم المدني.
- أو يقوم طلاب الدور الثاني (من العاشر إلى الثاني عشر) بالاستعلام عن النتيجة عبر المربع الالكتروني للنتائج
- يتم إدخال الرقم المدني.
- يقوم بتقديم التظلمات بعد إعلان النتائج.
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