روسيا تتعهد بتعطيل عمل وسائل الإعلام الغربية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت حظر بث قنوات "آر تى" (RT) و"آر تى" الناطقة بالفرنسية (RT France).

وأعلنت لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات، أنها رفعت RT وRT France من قائمة خدمات البرمجة والمحطات المرخصة للتوزيع، مشيرة إلى إن "برمجة آر تى لا تتماشى مع معايير الخدمات الفرنسية ولا مع أهداف السياسة المنصوص عليها فى قانون البث".

يشار إلى أن الدول الغربية كانت قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.