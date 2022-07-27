نقلة عالمية.. رئيس نيوم يكشف تطورات مدينة «ذا لاين» السعودية

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن شركات هندسية متقدمة عالمياً ستنفذ مشروع "ذا لاين"، معتبراً أنه نقلة عالمية لم يرَ العالم مثلها حتى الآن.

وأضاف: بدأنا العمل فى البنية التحتية لمدينة "ذا لاين" منذ سنة ونطور تكنولوجيا جديدة لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة فى المشروع. وأشار أيضاً إلى أنه سيتم بدء العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة فى نيوم العام المقبل.

كما أكد العمل مع شركات سعودية لتكون جزءاً من مشروع "نيوم".

من ناحية أخرى، أوضح رئيس "نيوم"، أن آلاف المعدات تعمل الآن فى ميناء "أوكساجون"، وسيكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى رئيس مجلس إدارة "نيوم"، كان قد أعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التى تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان بن سلمان قد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التى تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل فى يناير من العام الماضى.