الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 100 صاروخ هيمارس أمريكى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن "القوات الجوية الروسية دمرت مراكز الانتشار المؤقتة للواء الهجوم الجوى 28 و79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فى نيكولاييف، ما أسفر عن سقوط 200 عسكرى أوكرانى بالإضافة إلى استهداف القوة القتالية للواء الآلى 53 التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا فى دونيتسك بضربات عالية الدقة".
وأضاف البيان، جرى تدمير إحدى سرايا لواء الهجوم الجبلى العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل فى منطقة أرتيموفسك، كما تم تدمير القوات المسلحة الروسية لمنظومة صواريخ "أوراجان" ومدافع هاوتزر فى منطقة "درزينسك" ومنظومة صواريخ "جراد" بمنطقة "بيلباسكوفا".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت فى منطقة "خيرسون" 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" و"ألدير"، موضحا كذلك استهداف بؤرة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب فى مصنع آلات الطاقة الأوكرانية فى خاركوف وإسقاط مروحية من طراز "Mi-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "بارماشوفو" بمنطقة نيكولايف.
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