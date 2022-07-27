بلينكن يلتقى عائلة شيرين أبو عاقلة فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وكتب بلينكن فى تغريدة عبر موقع "تويتر": "التقيت اليوم أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التى أكسبتها صحافيتها الجريئة احترام الجماهير فى جميع أنحاء العالم". وأضاف: "لقد أعربت عن أعمق تعازى والتزامى بمتابعة المساءلة عن قتلها المأساوى". وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس، أن الرصاصة التى أدت إلى مقتل أبو عاقلة جاءت على الأغلب من الجانب الإسرائيلى. وقالت إن "بلينكن يواصل نقاش المساءلة فى مقتل أبو عاقلة مع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى". وأضافت: "نريد تحقيقا سريعا وشاملا فى مقتل شيرين أبو عاقلة يفضى إلى المساءلة".

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