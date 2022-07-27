بالأرقام .. أوكرانيا تعلن خسائر القوات الروسية فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1738 دبابة و3971 مركبة مدرعة و883 من النظم المدفعية و258 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.

كما خسرت أيضا 222 طائرة و190 مروحية و726 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2847 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 75 وحدة من المعدات الخاصة.