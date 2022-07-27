العالم اليوم - أوكرانيا تستهدف الجسر "الاستراتيجي" في خيرسون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:21 مساءً - أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، أن ضربات أوكرانية دمّرت جزئياً جسراً مهماً في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، في وقت تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً على هذه المنطقة الواقعة في جنوب البلاد.

يعتبر جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيًا وممراً رئيسياً للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

وقال كيريل ستريموسوف، ممثل السلطات الروسية مقللًا من تأثير إغلاقه، "أولئك الذين استهدفوا الجسر زادوا فقط صعوبة حياة السكان قليلاً"..

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستريموسوف قوله "لن يكون لذلك تأثير على نتيجة القتال" من دون أن يحدد حجم الأضرار.

واعتبر المسؤول الروسي أن "كل شيء متوقع" وسيركّب الجيش الروسي جسوراً عائمة وجسوراً عسكرية للسماح بعبور النهر.

تقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية.

وغرّد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، معلقاً على الهجوم على جسر أنتونوفسكي "يجب أن يتعلم المحتلون السباحة لعبور نهر دنيبر، أو مغادرة خيرسون طالما استطاعوا".

وأكدت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية ناتاليا غومينيوك الضربات على الجسر، لوسائل إعلام أوكرانية.

ولفتت إلى أن المدفعية "تصيب الأهداف بدقة كبيرة" و"تهدف إلى إضعاف معنويات قوات" العدو. أتاح الهجوم الأوكراني المضاد في المنطقة استعادة بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة والتقدّم باتجاه خيرسون.

وتعتبر المنطقة رئيسية للزراعة الأوكرانية، واستراتيجية لأنها تقع عند حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.