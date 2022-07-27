العالم اليوم - لهذا السبب.. مسؤول روسي يحذر انهيار محتمل لـ "اتفاق الحبوب"

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. مسؤول روسي يحذر انهيار محتمل لـ "اتفاق الحبوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:21 مساءً - حذر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو من احتمالية انهيار اتفاق تصدير الحبوب بشكل كامل، إذا لم يتم إزالة العقبات التي تواجه صادرات الحبوب الروسية "بشكل فوري".

وقال رودينكو إن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا سيبدأ قريبًا، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، مضيفًا أنه يأمل في أن يظل الاتفاق قائمًا.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يوم الجمعة برعاية الأمم المتحدة وتركيا، يسمح لكييف باستئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها الواقعة على البحر الأسود.

ويهدف الاتفاق إلى عودة صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى مستويات ما قبل الأزمة، وهو تصدير خمسة ملايين طن شهريًا.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن نحو 37 مليون شخص في العالم وصلوا إلى مرحلة "الجوع الشديد" بسبب تبعات الحرب من نقص في الغذاء والارتفاع في أسعار الحبوب.

وتسببت العمليات العسكرية في أوكرانيا بتوقف شبه كامل لصادرات الحبوب بسبب حصار الموانئ الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما تسبب بقفزة تاريخية للأسعار عززت من موجة الغلاء التي اجتاحت الاقتصادات العالمية.