عاجل- ضربة روسية جديدة بشأن غاز «نورد ستريم 1»

جدة - نرمين السيد - وكانت دول الاتحاد الأوروبى التى تستعد لمزيد من التخفيضات فى إمدادات الغاز الروسى، قد وافقت أمس الثلاثاء، على خطة طوارئ لكبح الطلب، بعد إبرام اتفاقات حل وسط للحد من التخفيضات فى بعض الدول.

وتواجه أوروبا ضغوطا أشد على الغاز اعتبارًا من اليوم الأربعاء، عندما قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خمس طاقتها.

وألقت شركة غازبروم باللوم فى تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأكد سيمسون إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.