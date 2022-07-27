moe.gov.ye نتائج الصف التاسع الدور الأول للعام 2022 المنتهي والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التدريجي من نتائج كافة المحافظات واقتراب تفعيل رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير النتائج واوائل الصف التاسع وأيضا الثانوية العامة في أقرب وقت نظرا لانتظار الطلاب لهان بينما تقوم أيضا بتوفير رسائل SMS للاتصال والحصول على النتائج بشكل اسرع في حال لم يكن الموقع يعمل، ويتم توفيرها قبل تنزيلها على الموقع أيضا.

موعد إعلان أوائل الصف التاسع في اليمن 2022

يترقب كافة طلاب الدولة اليمنية، من طلاب الصف التاسع وأيضا الثانوية العامة، الإعلان عن أخبار النتائج بعد الانتهاء منها جميعها منذ فترة والإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح، ويقوم السيد وزير التعليم بالإعلان عن أوائل الصف التاسع في وقت قريب على القناة الرسمية ويتم بعدها تفعيل استخراج النتائج عبر رابط نتيجة اليمن.

[moe.gov.ye نتائج الصف التاسع] وزارة التربية والتعليم 2022 نتائج الطلاب برقم الجلوس

يقوم موقعنا بمتابعة نزول أخبار نتائج الطلاب في جميع المحافظات اليمنية: في محافظات صنعاء وعدن وتعز وحضر موت، ومأرب، الضالع، ريمه، ذمار، المحويت، شبوة، لحج، صعدة وغيرها.

أخر أخبار نتائج الصف التاسع

أعلنت لجان التصحيح في كافة المحافظات، صنعاء وعدن وتعز وحضر موت، ومأرب، محافظة الضالع، ريمه، محافظة ذمار، المحويت، شبوة، لحج، صعدة الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب ويترق بالطلاب نزول النتائج على الرابط الرسمين بينما يتم في البداية قيام الوزير بإعلان أوائل الطلاب ثم يتم تفعيل الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التعليم لاستخراج نتيجة الصف التاسع برقم الجلوس، وتتيح وزارة التعليم للطالب تقديم التظلمات على النتائج بعد ثلاثة أيام من الإعلان عنها، وفق الخطوات المتبعة لتقديم التظلمات على النتائج.

ما هي خطوات معرفة النتيجة moe.gov.ye نتائج الصف التاسع