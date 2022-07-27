نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أجهزوا” .. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في مصر .. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في مصر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لعام 2022-2023 هذا الأسبوع، هذا و أن طلاب المرحلة الثانوية يأخذون الجولة الأولى من الامتحانات وينهونها في 21 يوليو نهاية هذا الأسبوع، فضلاً عن وجود بعض التشديدات الهامة التي تحافظ على سير عملية الامتحانات في مختلف المحافظات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في مصر

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الجامعة هذا العام بلغ 707992 طالبًا (قطاع العلوم والأدب) في إطار لجنة النقل 2089 في كل قطاع على مستوى الجمهورية والتي نصت على وجوب الامتثال والعمل، وأنه يسمح للطلاب بالدخول إلى اللوحة دون استخدام الأجهزة الإلكترونية المسماة “سماعات الهاتف المحمول” وأنه سيتم توزيع كتيب بالمفاهيم على لوحة الاختبار قبل بدء الامتحان.

ستعلن وزارة التربية والتعليم عن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ومواعيدها، وسيعقد اجتماع في أغسطس لتحديد مواعيد وتفاصيل العام الجديد، ومن المقرر أن تبدأ السنة الدراسية في سبتمبر 2022 الموفق السبت 17 سبتمبر 2022 للمدارس الرسمية والأحد 18 سبتمبر 2022 للمدارس الخاصة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس

قالت مصادر خاصة ذات صلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في مصر، إنها لم تعلن بعد عن موعد جديد لبدء الدراسة لعام 2023 في الجامعات الخاصة والحكومية، ومن خلال أحد الاجتماعات الدورية التي تعقد عبر شبكات التواصل الاجتماعي معلومات لتحديد موعد بدء وانتهاء العام الجديد للجامعة عام 2023، وبحسب الجدول الذي أعلنه المجلس الأعلى للجامعة في هذا الشأن، فإن العام الدراسي الحالي من 2021 إلى 2022.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

وبحسب أحد المصادر، فقد تم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعة 2023 باتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية، مضيفًا أنه سيكون أكثر استقرارًا العام المقبل، نتيجة إزالة هذه الأزمة الفيروسية العالمية عن العام الماضي، وأضاف أن بداية العام الدراسي الجديد كانت عبارة عن إضافة منهج دراسي جديد تم طرحه لتحقيق أهداف الرؤية الجديدة للدولة المصرية المرتبطة بخطة التنمية المستدامة التي وضعتها المحكمة العليا، وقد أظهر مجلس الجامعة الحكومية المصرية التي هي تابعة لخطة التنمية المستدامة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

نظام الساعات المعتمدة للجامعات الخاصة

وبالمثل، أكملت مجموعات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة امتحانات الجامعات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وفقًا لجدول زمني حدده المجلس الأعلى للجامعة الحكومية المصرية في بداية العام الدراسي الجديد في عام 2023، ستعلن بعض الجامعات الخاصة ذات الغرف القليلة عن نتائجها وتعمل على نظام الساعات المعتمدة لإنهاء العام الدراسي العام الماضي، وتؤكد الجامعات الخاصة في هذا الصدد أنها يجب أن تتبع التعليمات والضوابط الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية.

بدء البحث مجدداً عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أداء كافة الامتحانات الرسمية للجامعات والثانوية العام لهذا العام 2022 ، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد للعام 2023 للمدارس والجامعات في السبت 17 سبتمبر 2022 للمدارس الرسمية والأحد 18 سبتمبر 2022 للمدارس الخاصة.