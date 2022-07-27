نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار للسعوديين بنك التنمية الاجتماعية يرفع قرض الأسرة لـ 100 ألف ريال بتلك الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية السعودي خبر سار للمواطنين السعوديين، وذلك برفع قيمة قرض الأسرة ليصل مائة ألف ريال سعودي بدلاً من 60 ألف ريال، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو مساعدة الأسر السعودية التي تندرج تحت قائمة محدودي الدخل في التغلب على أعباء المعيشة وعمل المشاريع الصغيرة لمساعدتهم في الحياة، إلا أن البنك قد أوضح الشروط الخاصة بزيادة نسبة القرض وأكد على ضرورة توافرها للموافقة على طلب القرض.

المرأة السعودية يحق لها الحصول على قرض الأسرة

أشار بنك التنمية الاجتماعية أن المرأة السعودية يحق لها الحصول على قرض الاسرة وبقيمة 100 ألف ريال سعودي، وذلك إذا كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة عن 14500 ريال، وألا يتجاوز دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 3000 ريال سعودي شهرياَ، وذلك إذا كان القرض للمرآة أو لرب الأسرة.

مميزات قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على القرض إلكترونياً دون الحاجة لذهاب لإحدى فروع البنك. القرض يقدم للمواطن السعودي بدون أي رسوم إدارية. الإعفاء من سداد أقساط القرض في حالة الوفاة والعجز الكلي.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التممية الاجتماعية 100 ألف ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب الاهتمام بها للموافقة على طلب القرض وتتمثل في:

ألا يتجاوز عمر المتقدم على القرض عن 70 عام. أن يكون داخل الأسرة لا يزيد عن 14500 ريال سعودي، وألا يتجاوز دخل الفرد في الأسرة عن 3000 ريال شهرياً.

أنواع القرض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية 2022

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدد من أنواع القروض تتناسب مع أحتياجات المواطن السعودي وهي ما تتمثل في:

تمويل الأسرة: وهو تمويل مخصص لرب الاسرة وللمرآة السعودية لتلبية أحتياجات الأسرة الضرورية. تمويل الزواج: وهو تمويل مخصص لمساعدة الشباب في إتمام الزواج وتخفيف أعباء الزواج. تمويل الترميم: وهو مخصص لإعادة تجديد وإصلاح العيوب الإنشائية الطارئة على المنازل السكنية.

خطوات التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية