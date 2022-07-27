وظائف منصة جدارة 2022 طريقة التقديم وحساب النقاط في النظام

منصة جدارة أو مسار هي أحدى المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية عام 1433 هجرية، وتهدف من خلالها توفير الوظائف التي يتم الإعلان عناه بمعرفة الجهات الحكومية في السعودية والتي تتناسب مع المؤهلات والخبرات العديدة، فهي تهدف لإيجاد فرص عمل تتناسب مع أحتياجات المواطنين السعوديين، ويتم التقديم والتسجيل من خلال آلية خاصة، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال الأسطر القادمة.

التسجيل في وظائف جدارة 2022

سنوضح لكم الآن خطوات إتمام عملية التسجيل في وظائف منصة جدارة:

أولاً إنشاء حساب خاص للمواطن عبر منصة جدارة.

إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال البيانات لإنشاء سيرة شخصية للمواطن المسجل.

تسجيل بيانات المؤهل العلمي.

تصفح الإعلانات والوظائف المطلوبة عبر المنصة والتي تتناسب مع مؤهل المواطن.

المراقبة المستمرة لعملية نتائج الترشيح للوظائف.

شروط التقديم في وظائف منصة جدارة “مسار” 1444 هـ

توفير حساب شخصي للمواطن على منصة جدارة. التحلي بالصبر أثناء عملية التسجيل، وتسجيل المعلومات بدقة. يشترط أن يكون المسجل سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين. الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادله. عدم وجود وظيفة أخرى لدي المسجل عبر منصة جدارة. أن تكون الوظيفة المتقدم عليها تتناسب مع المؤهل العلمي للمواطن.

طريقة حساب النقاط في جدارة 2022

أولاً نسبة التراكمات للدرجات: وهي 40% نقطة، ويتم إحتسابها التالي “بضرب درجة البكالوريوس في (0.4) “إذا كانت درجة البكالوريوس، فتحسب عدد النقاط: 80*0.4 = 32 نقطة.

نسبة اختبار القدرات: وتحسب بنفس خطوات النسبة التراكمية للدرجات.

حساب عدد نقاط حسب سنة التخرج: كل عام له نقطاتان وفقاً لمعايير المنصة.

جدارة الوظائف التعليمية 2022

يتم التقديم على الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة للتوظيف، ولكن يشترط وجود رخصة مهنية للمعلمين لمزاولة المهنة في السعودية، وقد تم التقديم للحصول على تلك الرخصة ما يقارب 50 ألف معلم ومعلمة، اجتازوا اختبارات قياس الكفايات وذلك منذ عام 1435 وحتى تلك اللحظة.

نتمنا أن نكون قد أفدناكم فقد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بوظائف منصة جدارة السعودية، وشروط التسجيل في تلك الوظائف، بالإضافة لخطوات إتمام عملية التسجيل، في إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً.