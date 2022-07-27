بنود توظيف غير السعوديين والتعرف علي رسوم صاحب العمل للعمالة الوافدة

بنود توظيف غير السعوديين، دوما يتبادر لأذهان العديد من الباحثين عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية عن قانون العمل في السعودية ومالذي لهم والذي عليهم، وقد صدر مرسوم ملكي عام 1436 هجرية يختص بهذا الشأن ويتم تحديثه وتطويره كل عام، ويحمل هذا المرسوم العديد من الأحكام المتعلقة بالتوظيف وحقوق العمالة الوافدة.

بنود توظيف غير السعوديين

قام مكتب العمل بعد الاعتماد من وزارة العمل السعودية بتحديث قانون العمل السعودي، وخاصة البنود التي تهتم بالعمالة الغير سعودية، وهذه البنود هي:

تنص المادة الأولى على أنه لا يجوز توظيف أي عامل غير سعودي دون الحصول على موافقة وزارة العمل السعودية.

الحصول على تصريح العمل من وطنه ومن المملكة العربية السعودية.

توقيع عقد عمل يثبت وجود وظيفة للوافد لدى صاحب العمل.

دخول أراضي المملكة العربية السعودية بطرق شرعية اما جوا أو بحرًا أو برًا.

أن يكون لدى الموظف الوافد الخبرة الكافية والمناسبة للوظيفة ويكون مؤهلا للعمل في المهنة المطلوبة.

عدم تجاوز شروط توطين الوظائف المعلن عنها سابقا من قبل وزارة العمل السعودي.

إعلان وإعلام كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة بالوظائف التي أقرتها وزارة العمل السعودية، والتي لا يتم تعيين عمالة وافدة فيها.

يحدد صاحب العمل الموقع الرئيسي والرسمي الذي سيتواجد فيه الوافد بشكل واضح.

يتم إدراج كافة البيانات الأساسية والمطلوبة من قبل الطرفين في الهيئة المختصة وتكون مطابقة للعقد المبرم بين الطرفين.

تحديد وقت العمل الخاص بالوافد وأن يطابق الوقت المحدد في العقد المبرم بين الطرفين، وإذا لم يوجد تم العمل على أساس أوقات العمل المقررة من قبل وزارة العمل السعودية.

الالتزام بالعمل المحدد والمكلف به الوافد فقط ولا يجوز تكليفه بشيء آخر، أنا إذا أراد العامل تغيير مهنته فعليه أن يتوجه مكتب العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رسوم صاحب العمل للعمالة الوافدة

عند استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية فانه يتوجب على صاحب العمل تحمل بعض النفقات المستحقة، وهي: