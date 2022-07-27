نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Azhar.eg results رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس الدور الأول عبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت مصادر رسمية في الأزهر الشريف، إنه سيتم إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022 خلال الساعات القادمة وإعلان تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده بمقر مشيخة الأزهر حضور الأستاذ الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر والذي سيعتمد النتيجة النهائية لأبنائنا الطلاب في شهادة الثانوية الأزهرية هذا العام نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الأول

وأكدت المصادر في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول مرتفعة عن العام الماضي الذي بلغت نحو 51.25%، مشيرة إلي أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، غدًا الخميس الموافق 27 يوليو أو على أقصى تقدير مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات ويتبقى فقط إعلان نتيجة 3 ثانوي أزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان له، أن وكيل مشيخة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد الضويني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث من المقرر أن تبدأ الإمتحانات في العشرين من شهر أغسطس المقبل وتستمر حتى التاسع والعشرين من نفس الشهر في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك فور إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الأول 2022، سيتم التجهيز لامتحانات الدور الثاني مباشرة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وذكرت مشيخة الأزهر الشريف، في بيان له، إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول نحو 139 ألف طالب وطالبة، في الإمتحانات التي بدأت في الخامس من يونيو الماضي واستمرت حتى السابع من يوليو الجاري، لطلاب القسم العلمي والأدبي على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبى نحو (91392) طالبا، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.

رابط الاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثالثًا: ثم عليك اختيار نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية.

رابعًا: عليك تحديد العام الدراسي.

خامسًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

سادسًا: ثم تحديد التخصص ( علمي- أدبي ).

سابعًا: ثم عليك النقر على كلمة عرض النتائج وسوف تظهر النتائج أمامك على الشاشة.