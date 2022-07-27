رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 وخطوات الحصول علي رقم الجلوس

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022، الذي أصبح حديث الملايين في كل مدن وقري اليمن منذ صباح اليوم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية الانتهاء من تصحيح جميع نماذج الاختبارات النهائية لهذا العام وكشفت أنه خلال ساعات قليلة، سيتم رفع النتيجة النهائية على موقع الوزارة، وحرصت الإدارة العامة للاختبارات بتوفير أرقام الجلوس إلكترونيا للطلاب والطالبات، من أجل سهولة الاستعلام عن النتائج، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 اليمن عن طريق رقم الجلوس والاسم، بالإضافة إلي طريقة استخراج رقم الجلوس.

يبدأ طلاب وطالبات الصف التاسع اليمن الاستعلام عن نتائج هذا العام وفقاً لعدة طرق تعد اسهل هذه الطرق المتاحة للجميع، الحصول على نتائج الصف التاسع اليمن 2022، عن طريق رقم الهاتف، تتم هذه العملية عن طريق رسائل SMS، يقوم الطالب والطالبة بإرسال رسالة قصيرة بها رقم التسجيل على رقم 161، أو من خلال الإتصال بهذا الرقم مباشرةً 161.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم باليمن أن أعداد الطلاب والطالبات الذي أدوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2022 تجاوز 463 ألف طالب وطالبة وتم توزيع الاختبارات على 480 لجنة متضمنة الإجراءات الاحترازية في التباعد الاجتماعي بين الطلاب والطالبات من أجل تجنب الإصابة بعدوي فيروس كورونا المستجد، على جانب آخر أعلنت وزارة التربية اليمنية أسماء الطلاب الأوائل للعام الدراسي ونوهت أن آلية الاستعلام عن النتيجة تتم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الضغط ما زال مستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حول الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمني، بعد الأنباء الأخيرة التي ترددت حول رفع درجات الصف التاسع اليوم عبر موقع وزارة التربية اليمنية، والتي تتطلب من الطالب والطالبة الإطلاع جيداً قبل الاستعلام على رقم الجلوس من خلال الموقع المخصص لعرض أرقام الجلوس، ثم تسجيل الرقم والضغط على الاستعلام.

كيفية معرفة أرقام جلوس الصف التاسع 2022

تزايدت كبير على أرقام جلوس الصف التاسع باليمن من أجل طلبه للتعرف على نتيجة الثانوية اليمنية 2022، لهذا يمكنكم مباشرة الدخول على رابط رقم جلوس التاسع 2022، أو الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات وتحديد الصف الذي تنتمي إليه ومن ثم كتابة اسمك بشكل صحيح، ثم الضغط على كلمة استعلام، لحظات بسيطة جداً ويتم ظهور رقم جلوسك ومدرستك بالتفصيل، ومن هنا يمكنكم الدخول إلي رابط الإدارة العامة للاختبارات.

إلي هنا قد وصلنا إلي ختام هذا التقرير الذي نتمنى من الله أن نكون قد وفقنا في توضيح الآليات البسيطة التي من خلالها يتمكن الطالب من التعرف على النتيجة ورقم الجلوس، ونذكركم أن فريق الدعم الفني بانتظار تعليقاتكم أسفل هذا المقال رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 وخطوات الحصول علي رقم الجلوس.