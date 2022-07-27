بالأرقام.. وفيات كورونا تواصل الارتفاع حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و388 ألفا و967 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 90.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بحوالى مليون و27 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 677 ألفا و494 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و167 وفاة.