بـ 5 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة جديدة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات، أن إجمالى القذائف التى قصفتها قوات كييف على دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية حوالى 500 قذيفة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فتح ممرات آمنة لنحو 70 سفينة احتجزها نظام كييف، وذلك بعد إزالة الألغام من ميناء ماريوبول.
كذلك قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف، إن القوات الأوكرانية تواصل استخدام مرافق البنية التحتية فى دونيتسك لأغراض عسكرية واستخدام السكان كدروع بشرية لاتهام روسيا باستهدافهم.
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