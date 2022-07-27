ألمانيا تعتزم خفض إنتاج الأمونيا بسبب أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن "شركة "BASF" الألمانية، أكبر شركة كيماويات فى العالم، تدرس تخفيض إنتاج الأمونيا، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، مع تداعيات محتملة من قطاع الزراعة إلى المشروبات الغازية.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم فى محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالى-1" بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة الروسية -فى بيان- أنه تم إيقاف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى الروسى عبر "السيل الشمالى-1" اعتبارا من 27 يوليو الجارى لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب فى اليوم.