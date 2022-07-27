الفطائر الهندية في 5 دقائق بس وبدون تخمير…طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير

طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير، تغيير الروتين الذي تبحث عنه الأمهات في الطعام، هي وجبات مبتكرة من أجل الطفل لوجبة الإفطار والعشاء، وسوف نقدم إليكم بعض الفطائر الهندية هي فطائر المقلاة وتتكون من البطاطس ودقيق القمح، وتتميز هذه الوجبة بأنها لا تحتاج لفرن، لكنها تحتاج إلى مقلاة وبضع دقائق وسوف يتم تحضير الذي فطور لأسرتك.

طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق

سف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الفطائر الهندية

المقادير المطلوبة لعمل فطيرة البطاطس السريعة

يمكننا بكل سهولة تحضير مكونات عمل الفطيرة الهندية البطاطس السريعة في المنزل عن طريق مجموعة من المكونات الآتية:

ربع كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة سكر.

تقريبا كوبين من الحليب.

كوب من الدقيق 250 جرام.

جبنة موتزاريلا.

ثلاث ملاعق من الكزبرة المفرومة حسب الطلب.

نصف ملعقة من الزعتر.

فلفل ألوان أخضر وأصفر وأحمر .

ملعقتين من الكاتشب.

حباية بطاطس وسط مغسولة ومقشرة ويتم تقطيعها.

نص ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير فطيرة البطاطس السريعة