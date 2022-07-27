الفطائر الهندية في 5 دقائق بس وبدون تخمير…طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير

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طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير، تغيير الروتين الذي تبحث عنه الأمهات في الطعام، هي وجبات مبتكرة من أجل الطفل لوجبة الإفطار والعشاء، وسوف نقدم إليكم بعض الفطائر الهندية هي فطائر المقلاة وتتكون من البطاطس ودقيق القمح، وتتميز هذه الوجبة بأنها لا تحتاج لفرن، لكنها تحتاج إلى مقلاة وبضع دقائق وسوف يتم تحضير الذي فطور لأسرتك.
طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق
سف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الفطائر الهندية
المقادير المطلوبة لعمل فطيرة البطاطس السريعة
يمكننا بكل سهولة تحضير مكونات عمل الفطيرة الهندية البطاطس السريعة في المنزل عن طريق مجموعة من المكونات الآتية:
- ربع كوب من الزيت .
- ملعقة صغيرة سكر.
- تقريبا كوبين من الحليب.
- كوب من الدقيق 250 جرام.
- جبنة موتزاريلا.
- ثلاث ملاعق من الكزبرة المفرومة حسب الطلب.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- فلفل ألوان أخضر وأصفر وأحمر .
- ملعقتين من الكاتشب.
- حباية بطاطس وسط مغسولة ومقشرة ويتم تقطيعها.
- نص ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من البصل البودر.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
طريقة تحضير فطيرة البطاطس السريعة
- تعتبر فطيرة البطاطس أو المقلاة تعتبر من أسهل المخبوزات التي يلجأ إليها العديد من الأمهات وربات المنزل.
- لأن يتم تحضيرها بسهولة جدا كما نرى أن مكوناتها موجودة في كل منزل.
- وتستخدم أيضا في السندوتشات ويتم حشوها بالفراخ أو اللحمة أو استخدام الجبن والبطاطس في حشوات أخرى.
- وبالتالي نلجأ إلى حشوات الحلويات مثل وضع شيكولاتة والنوتيلا، وبعض الفواكه التي يتم حشوها في الفطيرة
- وتكون عن طريق مجموعة من الخطوات التالية:
- يتم سلق البطاطس جيدا على النار ثم يتم وضع كمية الدقيق بعد ذلك ونضع البهارات المذكورة في المكونات .
- ونضع الزيت ثم نبدأ بالتقليب حتى يصبح سائلا. ومنه ممكن يتم خفقها جميع المكونات في الخلاط فتكون أسهل.
- بعد ذلك نحضر إناء نضع فيه الخليط الذي تم دمجه بالخلاط بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة.
- والزعتر ويتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعضها.
- نحضر طاسة أو مقلاه ونقوم بوضعها على النار ويتم التسخين جيدا .
- ثم نشكل القليل من هذا الخليط على شكل فطيرة ونفردها ويتم وضع الكاتشب أو الصلصة.
- ثم وضع الفلفل ألوان بعد تقطيع قطع صغيرة والجبنة الموزاريلا، حتى تأخذ لون أصفر باهت من الأسفل.
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