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عمر شويل - جدة azhar.eg نتيجة الأزهر التي يترقب طلاب الثانوية العامة لدور مايو 2022 الإعلان عنها، حيث أنهى طلاب الثانوية الأزهرية، بالقسمين العلمي والأدبي، امتحانات آخر العام في دور مايو في منتصف يونيه 2022، وقامت كنترولات التصحيح بالاعتكاف على تصحيح نتائج الطلاب في جميع المحافظات، وتقوم صفحة فيس بوك الخاصة بأخبار الأزهر بالإعلان عن خط سير تصحيح الامتحانات وموعد الإعلان عنها ونسب النجاح بين القسم العلمي والأدبي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

تقوم جميع المحافظات بالانتهاء من تصحيح ومراجعة نتائج الطلاب للقسم العلمي والأدبي، ويتم مراجعة كافة النتائج وحصر نسب النجاح وكذلك حصر أسماء أوائل كل محافظة، ويتم رفع نتائج الطلاب إلى شيخ الأزهر لاعتمادها، ويقوم بالخروج في مؤتمر صحفي على القنوات الحكومية للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2022 وكذلك نسب النجاح بين القسمين العلمي والأدبي مقارنة بنسب النجاح في العام الماضي، ويتم بعد إعلان أسماء الأوائل تفعيل رابط نتائج الأزهر لاستخراج النتيجة.

[azhar.eg نتيجة الأزهر] ترقب إعلان أوائل نتائج الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ويقوم الطلاب بمتابعة أخبار النتائج من خلال المواقع والصحف الرسمية التي تباشر أخبار وزارة التعليم وأخبار الأزهر، مثل موقع اليوم السابع وجريدة مصراوي وفيتو وغيرها.

أوائل الثانوية الأزهرية

بمتابعة أخبار نتائج الطلاب أعلنت الصحف والمواقع الكبيرة في جمهورية مصر العربية عن موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية والذي يكون الأربعاء 27 يوليو 2022، في جميع المحافظات، ويترقب الطلاب الإعلان عنها خلال ساعات بعد الإعلان عن الانتهاء التام من رفع النتائج على الموقع الرسمي، وتعلن مواقع الاخبار أن نسبة النجاح هذا العام 51.25% على لسان المتحدث باسم مشيخة الازهر الشيخ محمد الضويني، مشيرا إلى التالي:

وتقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 912 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44 %، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 602 طالبًا حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54 %.، بما أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

ما هي خطوات استخراج نتيجة الطلاب azhar.eg نتيجة الأزهر