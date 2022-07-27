4 قتلى و60 مصابا في زلزال قوي بالفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 09:28 صباحاً - قال وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قويا في شمال البلاد أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين.

كما ألحق أضرارا بمبان وكنائس، ودفع حشودا مذعورة الى الفرار من المباني.

وقال ريناتو سوليدوم، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات كان مركزه في مقاطعة أبرا الجبلية.

وتصدعت جدران كثير من المباني، وانهار بعضها في أبرا. ويعتزم الرئيس فرديناند ماركوس الابن ، الذي تولى منصبه قبل أقل من شهر، التوجه الى أبرا للقاء مسؤولين محليين وتفقد الاضرار.

وأصدر الصليب الأحمر صورة لمبنى مائل نحو طريق مغطى بالحطام في أبرا، مشكل من ثلاثة طوابق.

كما أظهر مقطع مسجل مصور التقطه شاهد أجزاء من برج كنيسة حجري قديم يتصدع ثم ينهار تماما وسط سحابة من الغبار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات، وانه كان على عمق 10 كيلومترات.

وتقع الفلبين على طول ”حلقة النار”، المشكلة من قوس من الصدوع حول المحيط الهادئ حيث تقع معظم الزلازل في العالم. كما يضربها حوالي 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام، ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث. وقتل جراء زلزال بقوة 7.7 درجات نحو ألفي شخص في شمال الفلبين عام 1990.