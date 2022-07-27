بايدن يجرى محادثات مع الرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، يأتى الاتصال الهاتفى وسط توترات تحدق بالعلاقات مع الصين بما فى ذلك ما تردد بشأن نية رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى لزيارة تايوان.

وأضاف المصدر، الذى تحدث للشبكة الأمريكية، أن المكالمة المتوقعة تأتى بينما يعمل مسؤولو مجلس الأمن القومى بهدوء لإقناع بيلوسى بمخاطر هذه الرحلة المحتملة وأنها قد تشكل توقيتا سيئا بين الجزيرة التايوانية التى أعلنت حكما ذاتيا وبين الصين.

وأوضح المصدر أن زيارة بيلوسى قد تأتى خلال الأسابيع المقبلة فى إطار جولة أوسع نطاقا فى آسيا.