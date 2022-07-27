عاجل- مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 فى زلزال الفلبين

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS) قد ذكرت، أن زلزالا قوته 7.0 درجات ضرب شمال الفلبين، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد حوالى 13 كيلومترًا (8 أميال) جنوب شرق بلدة دولوريس الصغيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
وشعر السكان بأثر الزلزال فى العاصمة مانيلا، على بعد أكثر من 400 كيلومتر (حوالى 250 ميلا)، حيث تم إجلاء العمال والسكان من المبانى وتجمعوا فى الشارع.
ومن جهتها، أفادت السلطات المحلية فى الفلبين، بتوقف حركة القطارات والمترو فى العاصمة مانيلا بعد وقوع الزلزال القوى.
وقالت وكالة "رويترز"، إنه تم إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الفلبينى بالعاصمة فى أعقاب الزلزال.
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