بعد استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية.. جونسون مرشح لمنصب بارز

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جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إنه من المتوقع أن يصبح جونسون، الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، مشيرة إلى أن نواب البرلمان الأوكرانى وحزب المحافظين يدعمون فكرة أن يكون جونسون مرشحا محتملا لهذا المنصب، على الرغم من أن المشككين يشيرون إلى أنه من المحتمل أن تعارض فرنسا ذلك وتستخدم حق النقض.
وسيحتاج جونسون إلى الاستقالة كنائب فى البرلمان البريطانى لتولى المنصب الجديد إذا تم تعيينه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء فى "الناتو"، ووفقا لـ"التليجراف".
وبحسب الصحيفة، فأنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج فى سبتمبر من العام المقبل.
يشار إلى أن جونسون كان قد ألقى خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.
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